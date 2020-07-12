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Spor

Emre Kılınç: ''Bu maça çok motiveydim''

Sivasspor'da Fenerbahçe'ye karşı günün başarılı isimlerinden Emre Kılınç, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Emre, 'Golden sonra da sevincimi hamile olan eşime armarmağan ettim' dedi.

12 Temmuz 2020 Pazar 23:33 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 23:33
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Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Sivasspor'da galibiyeti getiren golü atan Emre Kılınç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçına motive olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Haftalardır giden kötü bir sürecimiz vardı ve Fenerbahçe'yi yenmek istiyorduk, çok önemli bir şansımız vardı ama değerlendiremedik. Golden sonra da sevincimi hamile olan eşime arm armağan ettim. Benim gol atmam önemli değil, kazanmamız önemli. Sivasspor ile maça çıkıyoruz ve bu takım için her şeyi yapmaya çalışıyoruz, bu son ana kadar da böyle devam edecek. Bu maça çok motiveydim, bu maçı kazanacağımızı hissediyordum." dedi.

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