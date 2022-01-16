Emre Kılınç: Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmaya çalışacağız

16 Ocak 2022 Pazar 21:35 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 21:35

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Emre Kılınç, 4-2 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Emre Kılınç, "Maça iyi başladık, öne geçtik. Penaltı da kazandık. Kırılma anı kaçırdığımız penaltı oldu. Tekrar öne geçtik, skoru koruyamadık." dedi.

"SEZON BAŞINDAN BERİ BUNU YAŞIYORUZ"

Emre Kılınç, "Sezon başından beri bunu yaşıyoruz. Buna önlem almaya çalışıyoruz ama her defasında aynı golleri yiyoruz. Elimizden geleni yaparak, Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.