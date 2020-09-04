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Spor

Emre Kılınç: ''Rakip bizden daha fazla istedi''

Milli Takımımızın Macaristan'a 1-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Emre Kılınç, 'Çok istiyorduk kazanmayı. Rakibimiz, bugün bizden daha fazla istedi' dedi.

04 Eylül 2020 Cuma 00:24 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:24
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Eski takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile Sivas'ta maça çıkmanın heyecanını yaşadığını anlatan Emre Kılınç, "Sivas, Mert Hakan ile ikimizin eviydi. Galip gelmek isterdik. Çok istiyorduk kazanmayı. Rakibimiz, bugün bizden daha fazla istedi. Onlar bizden daha hazırdı." sözlerini kullandı."

Karşılaşmanın ortada olduğunu ve rakibin de pozisyonunun olmadığını söyleyen Kılınç, "Yeni arkadaşlar vardı, daha farklı bir takımla çıktık. Yeterli olmadı. Maç ortadaydı. Onların da çok net pozisyonu yoktu. Bugünü unutmalı ve Sırbistan'a motive olmalıyız. Orada kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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