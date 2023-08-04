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Spor

Açıklama geldi! Emre Kılınç resmen Samsunspor'da

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

AA4 Ağustos 2023 Cuma 19:53 - Güncelleme:
Açıklama geldi! Emre Kılınç resmen Samsunspor'da
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz yılı MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç 2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı formayla toplam 80 maça çıktı ve 9 gol 8 asist kaydetti.

Öte yandan Samsunspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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