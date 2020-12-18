İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6264
  • EURO
    9,3488
  • ALTIN
    460.812
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Kılınç: Telafi edecek 2 maç daha var
Spor

Emre Kılınç: Telafi edecek 2 maç daha var

Galatasaray'da Emre Kılınç, Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mağlubiyet için üzgün olduğunu belirten Emre, '3 gün sonra bir maç daha var, o maçta telafi edip inşallah taraftarı sevindireceğiz.' dedi.

18 Aralık 2020 Cuma 22:54 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 22:54
ABONE OL

Galatasaray'da Emre Kılınç maç sonu konuştu. Önlerindeki maçlara odaklandıklarını söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Son dakikada yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz ama bunu telafi edecek 2 maç var. Bu olayları atlatabilecek güçte bir takımız. En kısa sürede biz de unutacağız, taraftarımıza da unutturacağız. 3 gün sonra bir maç daha var, o maçta telafi edip inşallah taraftarı sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi oynayamadıklarını söyleyen Emre, "Oyunla alakalı pek bir şey söylemek istemiyorum, taraftarımızı memnun edemedik, biz de saha içinde memnun değildik. Önemli olan üstesinden gelebilmek. Bunu taraftarımıza ve herkese göstereceğiz önümüzdeki günlerde." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.