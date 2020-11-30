Emre Kocadağ: Hakem maçın kader anlarında yargı haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı

30 Kasım 2020 Pazartesi 20:53 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 20:53

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 15 yıl sonra Kadıköy'de gelen derbi galibiyetini TRT SPOR'a değerlendirdi.

Kocadağ, "Uzun yıllar sonra gelen bir galibiyet oldu. Sezona çok iyi başlayamamıştık. Derbi gücümüzü saha yansıtmamıza vesile oldu. İyi bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Bu galibiyetlerin motivasyonumuzu daha da perçinlemesi gerekiyor. Devamı gelmezse fazla bir şey ifade etmiyor." diye konuştu.

"BAŞLANGICIMIZ İYİ OLMADI"



Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte yönetim olarak çok ciddi bir mücadelenin içinde olduklarını belirten Kocadağ, "Futbol takımını bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sezon başında iyi bir takım kurduğumuza inanıyorduk. Ama başlangıcımız iyi olmadı. Bu geldiğimiz nokta bizi sevindiriyor. İnancımızın boşa çıkmadığını gösteriyor. Daha gidilecek çok yol var. Pozitif bir hava yakaladığımız düşünüyorum. Takıma sabır gösterildiği takdirde daha iyi hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocadağ, hakemin maçın kader anlarında yargı haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını savundu.

Beşiktaş'ın oyunun, hakemin önüne geçtiğini kaydeden Kocadağ, "Maçı hakem yönetimi üzerinden değerlendirirsek sahadaki oyuna haksızlık etmiş oluruz. Kamuoyunun birleştiği nokta; hakemin Beşiktaş'ın aleyhinde daha fazla hata yaptığı yönünde. İnşallah bu hatalar artık yaşanmaz. Kamuoyunun oyunumuzu takdir etmesi bizim için daha sevindirici. Fenerbahçe aleyhinde de hatalar yapılmış olabilir. Ancak maçın kader anlarında bütün yargı haklarını Fenerbahçe'den yana kullanmış bir yönetim vardı." şeklinde konuştu.