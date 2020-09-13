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Spor

Emre Kocadağ'dan Kalinic ve Gökhan Töre açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ transfer sorularına bir bir cevap verirken Kalinic ile ilgili gelişme olduğunu söyledi.

13 Eylül 2020 Pazar 22:36 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 22:36
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3-1 kazanılan Trabzonspor mücadelesinin ardından gündemdeki transferler hakkında açıklamalarda bulundu.Takıma 2-3 takviye daha yapacaklarını söyleyen Kocadağ, Josef de Souza ile anlaştıklarını, golcü isim Kalinic ile ilgili gelişmeler olduğunu söyledi. Kocadağ, Gökhan Töre'ye de tekliflerini sunduklarını ifade etti.

"GÖKHAN TÖRE'YE TEKLİFİMİZİ YAPTIK"

Kocadağ, "Josef de Souza bugün geldi. 2-3 takviye daha yapacağız. Kalinic ile alakalı gelişme var. Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye de teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek." ifadelerini kullandı

"Aboubakar da listemizde ancak önceliğimiz o değil. Önceliklerimiz olan transferleri yapacağız. Taraftarımız güvensin en iyisini getireceğiz."

"Vida için teklifler var ama şu anda öncelikli konu o değil, Douglas ve Mirin, gelen teklifleri değerlendirmediler ve kadroda düşünmediğimiz isimler bu nedenle takımdan ayrı antrenman yapıyorlar"

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