Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın ve Dorukhan Toköz açıklaması

08 Aralık 2020 Salı 22:17 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 22:27

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah beyazlı kulübün gündemini A Spor'da değerlendirdi ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündeminde yer alan Dorukhan Toköz için de açıklamalarda bulundu.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA OLUMLU YA DA OLUMSUZ..."



"Dorukhan'ın kendisiyle ve menajeriyle görüştük, ne kadar önemli olduğunu anlattık. Dorukhan bize, Türkiye'de kalması durumunda kesinlikle Beşiktaş'ta devam etmek istediğini söyledi. Onun söylemine inanıyorum. Bir şekilde bu hafta ya da önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz bu defteri kapatmayı düşünüyoruz. Görüşmeler devam ediyor."

"HOCAMIZA İNANCIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da konuşan Kocadağ şu sözleri söyledi:

"Geçen sene de olumlu bir hava yakalamıştık, sonra bir düşüş oldu ve Sergen hocamızla bugünkü şartlarda iyi denebilecek bir noktada ligi bitirdik. Biraz pandemi etkisi ve Avrupa'ya erken başlamanın etkisi oldu. Geç gelenler, ayrılanlar oldu ve iyi başlangıç yapamadık. Sonrasında toparlanma süreci oldu.

Toparlanma sürecine gireceğimizin sinyallerini zaten veriyorduk. Hocamızın oynattığı oyuna olan inancımız hiçbir zaman değişmedi. Belli noktada kırılmayı aşacağımızı bekliyorduk, biz elimizden geleni yapıyoruz, bir şekilde işin ekonomisini toparlamaya çalışıyoruz."

"HOCAMIZLA BİR SIKINTIMIZ YOK"

"Sergen hocamız ile anlaştığımız gün konuştuğumuz noktadayız. Çok uzun yıllar beraberce bir şeyler yapalım fikrindeydik, başkanımız da o fikirdeydi. Onun doğrultusunda altyapının başına Mehmet Ekşi hocamızı getirdik, uzun vadeli düşüncelerimizin bir yansımasıydı o hareket.

Uzun vadeli düşüncelerimizin planlarını gerçekleştiriyoruz zaten. Hocam okumadan, bize güvenerek sözleşme imzaladı, hiçbir şekilde konuşmadık, 5 dakikada bitti. 4. haftadan sonra arada da hocamızla konuştuğumuzda, güven telkin etmesi açısından imzalayabilirdik. Bu tarz şeyleri konuşup konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Ne bizim ona karşı, ne onun bize karşı bir soru işareti yok."