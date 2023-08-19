Emre Kocadağ, transfer konusunda görüştükleri yıldızların durumlarını yakından takip ederken Beşiktaş'a yıldız oyuncu kazandırmak konusunda elinden geleni yaptıklarını söyledi.

"PİYASASI 23-25 MİLYON EURO"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemi için konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca'yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

İlk olarak boşta bulunan İspanyol stoperle ilgili konuşan Kocadağ, "Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan'a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir. 'Adriano'yu getirdin, Ramos niye olmuyor' diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça'da 5'e oynuyordu. Piyasası 3'e indi, aldım. Ramos'un piyasası aynı değil" ifadelerini kullandı.

"İMKANSIZ GİBİ"

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için de konuşan Emre Kocadağ, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi" diye konuştu.

Listelerinde yer alan diğer isimler için de konuşan Kocadağ, "Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz" sözlerini sarf etti.