İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Kocadağ'dan Talisca ve Ramos açıklaması ''İmkansız gibi''
Spor

Emre Kocadağ'dan Talisca ve Ramos açıklaması ''İmkansız gibi''

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta son günlerde gündemde olan iki yıldız oyuncu Segio Ramos ve Talisca hakkında açıkama Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan geldi. Başarılı yönetici transfer ilgili olarak 'İmkansız gibi' ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Fanatik19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Emre Kocadağ'dan Talisca ve Ramos açıklaması ''İmkansız gibi''
ABONE OL

Emre Kocadağ, transfer konusunda görüştükleri yıldızların durumlarını yakından takip ederken Beşiktaş'a yıldız oyuncu kazandırmak konusunda elinden geleni yaptıklarını söyledi.

"PİYASASI 23-25 MİLYON EURO"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemi için konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca'yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

İlk olarak boşta bulunan İspanyol stoperle ilgili konuşan Kocadağ, "Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan'a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir. 'Adriano'yu getirdin, Ramos niye olmuyor' diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça'da 5'e oynuyordu. Piyasası 3'e indi, aldım. Ramos'un piyasası aynı değil" ifadelerini kullandı.

"İMKANSIZ GİBİ"

Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için de konuşan Emre Kocadağ, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi" diye konuştu.

Listelerinde yer alan diğer isimler için de konuşan Kocadağ, "Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.