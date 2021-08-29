Emre Kocadağ'dan transfer ve ayrılık açıklaması

29 Ağustos 2021 Pazar 00:40 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:40

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 1-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kocadağ, "Daha iyi bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. İyi bir kadro kurduk. Geçen sezonki kadro yerine daha geniş bir kadro, daha zengin bir ekip var. Takımın gücünün farkındayız. İyi bir kadro olduğunun farkındayız. Kesinlikle ligin tek favorisi değiliz. Ligin 4 favorisi var. Onun dışında güçlü takımlar da var. Bu anlamda zorlu bir lig olacak. Biz de ligin sonuna kadar yarışın içinde olacağız. Yine sezona fena başlamadık. Geçen hafta 2 puan kaybımız vardı. Bu tarz kayıpların ligin başında olması hayırlı olabiliyor, telafisi mümkündür." ifadelerini kullandı.

GEDSON VE KAAN SORUSUNA CEVAP

Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan sorusuna Emre Kocadağ, "Biz transferde en son artık belki 1-2 transfer yapabiliriz. Umut ile belli bir noktaya geldik. Resmi anlamda bitmiş bir transfer değil. Belli noktaya geldik. Onun dışındaki isimlerle ilgili şu an için bir şey söylemem doğru olmaz. Bir stoper transferi yapacağımızı söylemiştik. Belki bir fırsat transferi olursa onu da gerçekleştiririz. Belli isimler var, onlardan biri olacak." cevabını verdi.

"HAKEMLERİ TAKİPTEYİZ"

Hakemle ilgili görüşü sorulan Beşiktaş Asbaşkanı, "Geçen hafta verilmeyen bir penaltımız var. Onunla alakalı zaten başkanımız bir açıklama yapmıştı. Bugün itibarıyla ilk sarı kartın ağır olduğunu düşünüyoruz. Karagümrük takımında ikinci sarı kartlık fauller vardı. Hakem böyle değerlendirmedi. Bizim takımımız çok iyi bir takım. Hakem camiası da lige yeni yeni ısınıyor. İnşallah daha iyi olacak. Beşiktaş yönetimi olarak takipteyiz. Daha iyi olacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız bugün 11'e 11 oynattı bize." sözleriyle konuşmasını sürdüren Kocadağ, "Salih'in çıkmasıyla eksik kalan noktayı taraftarımız da doldurdu. Keşke yüzde 100 tribünler tekrardan dolsa. Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Seyir zevki açısından çok daha iyi olabilirdi." dedi.

"YOLLARI AYIRMAYI PLANLIYORUZ"

Kulüpten ayrılması muhtemel isimler sorulan Kocadağ, "Utku yatırım yaptığımız bir kaleci. Gelecekte büyük şeyler bekliyoruz. Diğer isimlerle alakalı geçen sezondan beri süren süreçler var. Kontratları sorun. Bu sene artık onlar da son senelerini yaşıyorlar. Beşiktaş'ın menfaatleri içerisinde onlarla da yolları ayırmayı planlıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.