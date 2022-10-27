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Spor

Emre Mor: Bu geri dönüşü hak ettik

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında evinde Rennes ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Emre Mor, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2022 Perşembe 23:00 - Güncelleme:
Emre Mor: Bu geri dönüşü hak ettik
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Fenerbahçe'nin Rennes ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası Emre Mor konuştu.

3-0'dan geri dönüşü Fenerbahçe'nin attığı 3. golle tamamlayan Emre Mor, "Geri döndük. Bu geri dönüşte inancımızın büyük bir payı vardı. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bir sonraki maça en iyi şekilde odaklanacağız. Grubumuzda birinci olmak istiyoruz, bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"Michy'ye de hakkını vermek gerekiyor, rakibi engelledi ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldım." diyerek sözlerini sürdüren Emre Mor, "Şutu attım ve gol oldu. Şanslıydım, belki de diğer maçlarda şanssızdım, bilmiyorum. Bu geri dönüşü hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Emre Mor, "Muazzam bir destek veriyor taraftarımız. Bundan dolayı da futbol oynuyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Bugün en önemli şey geri dönüştü, bundan dolayı da keyifliyim. Bir gün taraftarı heyecanlandıramazsam, futbolu o gün bırakmam gerekir. Taraftarları mutlu etmek için oynuyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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