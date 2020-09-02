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Spor

Emre Mor Celta Vigo'da maça damga vurdu

Milli futbolcu Emre Mor kulübü Celta Vigo'nun Lugo'ya karşı oynadığı hazırlık maçında yine gol atmayı başardı. Emre, bir önceki Oviedo maçında da fileleri sarsmıştı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 22:31 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 22:44
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Geçen sezon kiralık olarak ilk Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden ve temmuz ayında Celta Vigo'ya dönen Emre Mor, hazırlık maçlarında göz doldurmaya devam etti. 

Geçen hafta Oviedo'ya karşı oynanan ve 2-2 sona eren maçta bir gol atan ve daha sonra aşırı yüklenmeden kaynaklanan kas sakatlığı geçirerek oyundan alınan Emre, bugün oynanan Lugo maçında da rakip ağları havalandırdı.

EMRE ÖVGÜ ALDI

Karşılaşmanın 66. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Emre, 72. dakikada yerini Miguel Rodriguez'e bıraktı.

Celta'nın ikinci golünü, 81. dakikada penaltıdan İago Aspas kaydetti.

İlk maçta olduğu gibi bugün de Celta'nın forvetteki en iyi futbolcularından biri olan Emre, performansıyla İspanyol basınından övgü aldı.

Celta Vigo Teknik Direktörü Oscar Garcia, geçen sezonlarda takımda sorunlar yaşayan ancak geri dönüşünden itibaren iyi futboluyla dikkati çeken Emre'nin bu şekilde oynamaya devam ettiğinde Celta'da kalacağını söylemişti.

Celta Vigo'daki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise A Milli Takım kampında olduğundan Lugo maçında forma giymedi

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