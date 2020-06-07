07 Haziran 2020 Pazar 20:49 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 20:49

Genç yaşta yıldızı parlayan ve herkesi heyecanlandıran Emre Mor, Dortmund'a transfer olarak adından söz ettirmişti. Alman ekibinden daha büyük kulüplere gitmesi bekleyen 22 yaşındaki futbolcu, tam tersi bir grafik çizdi. Almanya'dan İspanya ekibi Celta Vigo'ya giden, La Liga'da özel hayatıyla gündeme gelip gözden düşen milli futbolcu, sezon başında ise Galatasaray'a gelmişti.

FATİH TERİM DE ÇARE OLAMADI...



Fatih Terim'in de çare olamadığı Emre, son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı. İspanya basınında yer alan habere göre; Yunanistan macerası da umduğu gibi geçmeyen milli futbolcu, şimdilerde ise geri dönmeye hazırlanıyor.

'EMRE MOR İÇİN İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR'



Es.besoccer.com'un konuyla ilgili haberi şöyle: "Emre Mor için son bir kaç sezon iyi gitmiyor. Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transferinin ardından oyuncu, burada iyi bir performans gösteremedi. Celta'da geçen kötü sezonun ardından Emre, Galatasaray'a kiralandı. Ülkesinde, kariyerinin ilk patlama zamanlarındaki gibi çıkış yapacağını umuyordu. Ancak, orada da istenileni veremedi.

Türk takımı kiralık sözleşmesini feshetti ve Celta onu Olimpiakos'a gönderdi. Burada da corona virüsü nedeniyle lig ertelenirken, öncesinde neredeyse hiç oynayamadı. Kiralanmasının ardından Yunan ekibi Emre ile ilgili son kararını verdi. Görünüşe göre 4 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan Emre için Olimpiakos herhangi bir teklifte bulunmayacak. Oyuncu, Celta Vigo'ya dönecek. "