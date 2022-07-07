Emre Mor, çılgın teklifi elinin tersiyle itti! Sebebini kendisi açıkladı

Milli futbolcu Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyerek eski günlerine dönüş sinyali verdi. Süper Lig'de başarılı performans gösteren 25 yaşındaki oyuncu Avrupa kulüpleri başta olmak üzere bir çok kulübün dikkati çekmeyi yeniden başardı. Fenerbahçe ile anlaşan ve sarı lacivertlilere transfer olan Emre Mor için İtalya Serie A'dan iki kulübün oyuncu için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

EMRE MOR, FİORENTİNA VE TORİNO'YU REDDETTİ

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın hayali Emre Mor'a 1 sezon daha forma giydirerek ertesi sene Avrupa'ya satmaktı. Ancak Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olması ve Emre Mor'un sarı lacivertlilere gitmek istemesi transferde belirleyici oldu. Bir diğer detay ise Fiorentina ve Torino'nun oyuncu için teklifte bulunması. Serie A'nın iki köklü ekibi Emre Mor için transfer teklifinde bulunmasına rağmen 25 yaşındaki oyuncu gelen teklifleri reddederek sarı lacivertlilerin yolu tuttu.

"TEK İSTEĞİM FENERBAHÇE'YDİ"

Emre Mor, gelen transfer tekliflerini kabul etmedi. Sebebini ise sarı lacivertlilere imza attıktan sonra açıkladı: "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun başında belirlediğim plana sadık kaldım ve Fenerbahçe'ye geldim. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bu şekilde devam edip bir sonraki seviyeye ulaşmak istiyorum."

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

EMRE MOR'DAN 6 GOL 4 ASİST

Fatih Karagümrük'te 29 maça çıkan yıldız oyuncu 6 gol 4 asistlik performans gösterdi. Emre Mor bu karşılaşmaların 22'sinde 11'de sahaya çıktı. Karagümrük ligi 8'inci sırada tamamladı.