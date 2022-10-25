Ne yaptın sen Emre Mor! Almanya onu konuşuyor

Emre Mor, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Almanya'da manşetleri süsledi. Gir dönem Borussia Dortmund forması da giyen Emre Mor'un eski günlerine döndüğü ve Jorge Jesus yönetiminde takımıyla birlikte şampiyonluğa yürüdüğü belirtildi.

EMRE MOR, ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU!

Yaz aylarında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, sarı-lacivertli takımda yükselişini sürdürüyor. Başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Mor, Almanya basınında da gündem oldu. 25 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte güzel bir ivme yakaladığı belirtildi.

"EMRE MOR, FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR"

Alman basınında Emre Mor'un performansıyla büyük beğeni topladığı belirtilirken, "25 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ile şampiyonluğa yürüyor." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin de hem Avrupa hem de ligdeki yakaladığı başarıya da dikkat çekildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 13 resmi maçın 8'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 640 dakika süre aldı. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 golle takımına katkıda bulundu.