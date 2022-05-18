Emre Mor çılgınlığı! Öyle bir kulüp talip oldu ki...

Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor için İtalya Serie A'dan Fiorentina devreye girmişti. Dev kulüp milli yıldız için Celta Vigo'nun kapısını çaldı. Fatih Karagümrük'ün de Emre Mor için satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak oyuncu hiçbir kulüple anlaşmış değil.

EMRE MOR ÇILGINLIĞI

25 yaşındaki yıldız kariyerinin başında Borussia Dortmund'a transfer olmuş ancak beklentilerin altında kalmıştı. Daha sonrasında Celta Vigo'ya transfer olan ve İspanya'da da başarısız olan futbolcu bu sezon Fatih Karagürük'e transfer olmuştu. Tekrardan çıkış yakalayan Emre Mor için Fiorentina devrede. İtalyan kulüp Emre Mor'u kadrosuna katmak istiyor ancak Fatih Karagümrük de satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor. Son kararı Emre Mor verecek.

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EMRE MOR'UN KARAGÜMRÜK KARNESİ

Süper Lig'de bu sezon 25 maça çıkan Emre Mor, 5 gol 3 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan genç yıldız 1 gol 1 de asist yapmayı başardı. Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük'te toplam 28 maça çıktı.

Star Gazetesi