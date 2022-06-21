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  • Emre Mor elden kaçıyor! Resmen duyurdular: İşte yeni adresi...
Spor

Emre Mor elden kaçıyor! Resmen duyurdular: İşte yeni adresi...

Emre Mor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu. Ancak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Emre Mor için Fatih Karagümrük'e teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Haziran 2022 Salı 20:59 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Emre Mor için Serie A ekibi Fiorentina harekete geçti. İtalyan ekibinin Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündeminde olan Emre Mor için Fatih Karagümrük'e teklifte bulunduğu öne sürüldü.

FİORENTİNA, EMRE MOR'UN PEŞİNDE

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, Emre Mor için devreye girdi. İtalyan ekibi 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e teklifini sundu.

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EMRE MOR'UN PERFORMANSI

Emre Mor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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