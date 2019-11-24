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Emre Mor etkisiz eleman

MEDİPOL Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna giren Emre Mor, performansı ile yine taraftarı çıldırttı.

  • Star Spor
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Genç oyuncu 74’te oyuna girerken topla 15 kez buluştu. Yüzde 66.7 pas isabetiyle oynadı. Hiç orta yapmadı, 1 isabetsiz şut çekerken, 5 ikili mücadelenin 2’sini kaybetti. Takıma olumlu katkı sağlayamayan Emre’ye taraftarlar büyük tepki gösterirken, sosyal medyada “Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz” yorumları yapıldı.

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