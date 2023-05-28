Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Fatih Karagümrük'te gösterdiği başarılı performansın ardından 2022-23 sezonu başında 2 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Emre Mor'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.

Haber detayında başarılı futbolcunun bu kararı almasında Jorge Jesus'un kanat transferi istemesinin etkili olduğu belirtildi.

Halihazırda fazla forma şansı bulamadığı aktarılan Emre Mor'un bu karar sonrası ipleri kopardığı kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Emre Mor 6 gol, 3 asistlik katkı verdi.

25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.