Emre Mor Galatasaray'a, Deniz Türüç Fenerbahçe'ye

TM Dijital Haber Merkezi

Takımda mutlaka efektif, topla katedebilen ve sol ayağını iyi kullanan bir orta saha görmek isteyen Fatih Terim iki yıldız futbolcuyla ilgilenirken, tecrübeli teknik adamın Emre Mor transferinden sonra Deniz Türüç’ten vazgeçtiği öğrenildi.

EMRE MOR GALATASARAY'A DENİZ TÜRÜÇ GALATASARAY'A

Milli takımdan iki öğrencisi olan Deniz Türüç ve Emre Mor’dan birinin mutlaka transfer edilmesini isteyen Fatih Terim’in Emre hamlesinden sonra Türüç’ten elini ayağını çektiği belirtilirken, Kayserispor’un yıldız futbolcuyu Fenerbahçe’ye göndermek için geri sayıma geçtiği ifade edildi. 26 yaşındaki orta saha için 3,5 milyon Euro + futbolcu isteyen Başkan Erol Bedir’in Ali Koç’la anlaşmaya vardığı anlaşılırken, tarafların resmi açıklamayı çok kısa bir süre içerisinde yapacağı bildirildi.