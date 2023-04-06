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Spor

Emre Mor gol sayısını 6'ya yükseltti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Emre Mor maçta 2 gol kaydederek bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti.

IHA6 Nisan 2023 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Emre Mor gol sayısını 6'ya yükseltti
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Mor, Kayserispor maçında attığı golle bu sezonki 6. golünü attı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde evinde Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin ilk golü Emre Mor'un ayağından geldi. 8. dakikada Alioski'nin ceza sahası içine ortasında Valencia'nın indirdiği topa vuran Emre Mor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 42. dakikada ceza sahası içinde Serdar Dursun ile verkaç yapan Emre Mor, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

25 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki ilk gollerini bu maçta attı. Spor Toto Süper Lig'de 2 golü bulunan Emre, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol attı. Mücadeleye 11'de başlayan Emre Mor, 90 dakika sahada kaldı.

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