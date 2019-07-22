Emre Mor yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Böyle gereksiz söylentileri ortaya atmayın. Bu tip menajerler kendilerini benimle çalışıyormuş gibi gösteriyor. Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok"