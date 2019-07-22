Emre Mor, hakkında çıkan bir habere sosyal medya hesabından isyan etti
Adı Galatasaray’la anılan Emre Mor, hakkında çıkan bir habere sosyal medya hesabından isyan etti. 22 yaşındaki futbolcu, kendisini menajeriymiş gibi gösterip, medyaya açıklama yapanlara sert çıktı.
Emre Mor yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Böyle gereksiz söylentileri ortaya atmayın. Bu tip menajerler kendilerini benimle çalışıyormuş gibi gösteriyor. Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok"
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