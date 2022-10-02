Emre Mor için ayaklandılar! Yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'de taraftar Emre Mor için ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarlar Beşiktaş derbisinde forma şansı verilmeyen Emre Mor için teknik direktör Jorge Jesus'u eleştiri yağmuruna tuttu.

EMRE MOR, DERBİDE YOK

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmada Emre Mor'a ilk 11'de yer vermedi. Portekizli hocanın bu kararı eleştiri konusu oldu.

TARAFTARLAR EMRE MOR İÇİN AYAKLANDI

Emre Mor için Fenerbahçeli binlerce taraftar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar karşılaşmada forma şansı verilmeyen Emre Mor için teknik direktör Jorge Jesus'u eleştirdi ve 25 yaşındaki sağ kanatın oyuna alınması için binlerce paylaşımda bulundu.

EMRE MOR'UN PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maçın 6'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 476 dakika süre aldı. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.

İşte Emre Mor için yapılan paylaşımlardan bazıları: