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Spor

Emre Mor için karar verildi! Herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız ismi Emre Mor için yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli oyuncu Emre Mor için kararını verdi. İşte detaylar...

6 Temmuz 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Emre Mor için karar verildi! Herkes ters köşe oldu
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Emre Mor için karar verildi. Sarı-lacivertlilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Emre Mor için yeni teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. Yıldız oyuncu, gelecek sezon sarı-lacivertlilerde kalacak.

EMRE MOR, BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yaz Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor bu sezon oynadığı maçlardaki başarısıyla büyük dikkat çekmeyi başardı.

İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ

Fenerbahçe Teknik direktör İsmail Kartal gidecek isimler için de karar vermeye başladı. Yıldız isim Emre Mor için de kararını veren deneyimli hoca, yönetime "Emre'nin kalmasını istiyorum" şeklinde rapor verdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ

Başarılı oyuncu Emre Mor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkmış ve bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer almıştı. Toplam 1584 dakika sahada kalan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, 6 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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