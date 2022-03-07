Emre Mor için Milli Takım sesleri! Stefan Kuntz mart ayını işaret etmişti

Star Gazetesi 7 Mart 2022 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 21:47

Fatih Karagümrük'te Emre Mor, başarılı performansıyla teknik direktör Volkan Demirel'in vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. 24 yaşındaki oyuncunun A Milli Takım'a davet edilmesi bekleniyor. Demirel, geçtiğimiz günlerde Emre Mor için, "O da Milli Takım'a gitmeyi çok istiyor." demişti.

EMRE MOR'A MİLLİ TAKIM SÜRPRİZİ

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün geçtiğimiz yaz aylarında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki oyuncunun Milli Takım'dan davet alması bekleniyor.

STEFAN KUNTZ, MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz geçtiğimiz aylarda mart ayını işaret ederek, "Hangi koşullarda yargılayacağınız önemli oyuncuları. Basit bir seviyede mi yoksa büyük oyuncularla zor liglerde mi oynuyorlar? Daha sonra aralarında karşılaştırma yapıyorsunuz. Bunu göz önünde bulunduruyorsunuz. Mart ayında yeni oyuncular olabilir. Hangi kriterlere göre oyuncu seçiyorsunuz diye sorarsanız, geçmişte kalan bazı performanslar var, güncel performanslar var ve takım ruhuna nasıl adapte olacağını düşünüyorsunuz. Daha fazla esneklik verir mi taktik açıdan diye düşünüyorsunuz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"EMRE MOR MİLLİ TAKIMI BEKLİYOR"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Emre Mor hakkında geçtiğimiz günlerde, "Emre Mor, söylenenlerin çok üstünde bir futbolcu. O da Milli Takım'a gitmeyi çok istiyor. Çok etkilendiğim bir futbolcu. Dar alanda bu kadar rahat hareket eden bir oyuncu görmedim." ifadelerini kullanmıştı.