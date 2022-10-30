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Spor

Emre Mor: Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'de Emre Mor, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2022 Pazar 23:23 - Güncelleme:
Emre Mor: Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk
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Fenerbahçe'de 5-2 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasının ardından Emre Mor görüşlerini aktardı.

Emre Mor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son attığımız golleri daha erken atabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

25 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Her zaman en iyimi ortaya koymaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam, bundan dolayı mutlu oluyorum. Bu şekilde devam etmem gerekiyor. Böyle bir kaliteli takımda oynamak da benim işimi kolaylaştırıyor. Şu an için erken ama daha fazla gösterebileceğim şeylerin olduğunu da söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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