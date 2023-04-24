Emre Mor kart cezalısı durumuna düştü

Süper Lig'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerde, 44. dakikada sarı kart gören Emre Mor cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı kanat oyuncusu Emre Mor bu sezon sarı-lacivertli forma ile 36 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı. Sahada 1429 dakika kalan yetenekli futbolcu Emre Mor teknik direktör Jorge Jesus'un kilit oyuncusu olarak görev yapıyor.