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Spor

Emre Mor krizi! Tam olacak mı derken...

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Emre Mor sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oyuna girdikten 32 dakika sonra kenara alındı. Jorge Jesus maç sonrası Emre Mor için, 'Fiziksel olarak hazır değildi.' dedi. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Temmuz 2022 Cuma 18:51 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertlilere büyük beklentiyle gelen Emre Mor ilk maçına Şampiyonlar Ligi ön eleme müsabakası Dinoma Kiev karşısında çıktı. Karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan 25 yaşındaki oyuncu 77'inci dakikada oyundan alındı.

EMRE MOR FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİL

Yıldız oyuncu geçen sezon Fatih Karagümrük'te 29 maça çıktı. Volkan Demirel'in İstanbul ekibinin başına geçmesinin ardından çıkış yakalayan Emre Mor 6 gol 4 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör Volkan Demirel, Emre Mor için övgüler dizerek Fenerbahçe'ye transferinde de olumlu referans verdi. Ancak yıldız oyuncu fiziksel olarak hazır duruma gelemedi. Sarı lacivertlilerin ilk maçında oyuna dahil olduktan 32 dakika sonra kenara alındı.

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EMRE MOR TAM OLACAK MI DERKEN...

Kariyerinin başında A Milli Takıma yükselen Emre Mor 19 yaşında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Alman ekibinde 19 maça çıkan yıldız oyuncu daha sonrasında gösterdiği disiplinsiz oyun anlayışı sebebiyle satış listesine koyulmuş ve Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Sırasıyla Olympiakos, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak oynayan Emre Mor son olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. 25 yaşındaki oyuncu ilk çıktığı maçta oyuna dahil olduktan 32 dakika sonra ise kenara alındı.

JORGE JESUS YEDEK DÜŞÜNÜYOR

Öğrenilen bilgiye göre tecrübeli teknik direktör Emre Mor'u ilk 11'de düşünmüyor. 25 yaşındaki oyuncu ikinci yarılarda fırsat buldukça oyuna dahil olacak.

Star Gazetesi

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