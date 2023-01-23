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Spor

Emre Mor: Michy Batshuayi ile aramızda herhangi bir problem yok

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de Emre Mor ve Michy Batshuayi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2023 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
Emre Mor: Michy Batshuayi ile aramızda herhangi bir problem yok
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Michy Batshuayi ve Emre Mor karşılaşmayı değerlendirdi.

Ümraniyespor karşısında alınan galibiyeti değerlendiren Michy Batshuayi, "Kritik bir maçtı. En iyi maçımızı sergilediğimizi söyleyebilirim. Eksik noktalarımıza çalışacağız. En önemlisi 3 puan almaktı. Bazen çok iyi bir performans ortaya koyabilirsiniz bazen de tam tersi. İlerleyen haftalarda en iyi Fenerbahçe'yi gösterebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Maç içinde Batshuayi'yle yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Mor ise şunları söyledi; "Açıkçası biz futbolcular sahada futbol oynarken duygusal olarak yüksek noktalara çıkabiliyoruz. Aramızda herhangi bir problem yok. Ciddiye alınacak bir şey değil. Futbol böyle. Güzel bir şekilde arkadaşlığımız devam ettireceğiz."

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