Emre Mor sürprizi! Ve herkesin beklediği haber resmen geldi

Fenerbahçe'de ayak bileğindeki burkulma nedeniyle MKE Ankaragücü maçında kadroda yer almayan Emre Mor'dan müjdeli haber geldi. Emre Mor'un Süper Lig'de Başakşehir ile oynanacak karşılaşmaya yetişmesi ve kadroda yer alması bekleniyor.

EMRE MOR, MKE ANKARAGÜCÜ'NÜ KAÇIRMIŞTI

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenen Fenerbahçe'de Emre Mor, maç kadrosunda yer almamıştı. Emre Mor'un ayak bileğindeki burkulma nedeniyle kadroda yer almadığı belirtilmişti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ EMRE MOR'DAN MÜJDE

Tedavisi süren Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. 25 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertlilerin ligin 11. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı zorlu mücadeleye yetişeceği ve kadroda yer alacağı öğrenildi.

EMRE MOR'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maçın 8'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 624 dakika süre aldı. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.