Emre Mor: Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi

Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, basın mensuplarına açıklalarda bulundu. İşte genç futbolcunun sözleri...

"ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"

"Birkaç gün önce geldim ancak çok sıkı çalıştığımızı söyleyebilirim. Kamp oldukça iyi gidiyor. Sonradan gelip idman temposuna alışmak benim için zor oluyor. Önümüzdeki hazırlık maçına hazırlanıyoruz. Kiev maçına kadar iyi hazırlanmak istiyoruz."

"TEK İSTEĞİM FENERBAHÇE'YDİ"

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun başında belirlediğim plana sadık kaldım ve Fenerbahçe'ye geldim. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bu şekilde devam edip bir sonraki seviyeye ulaşmak istiyorum."

"EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

"İlk profesyonel olduğumda sahip olduğum kalitenin beni en üst seviyeye çıkaracağını düşünüyordum ancak mental olarak iyi hazırlanmadığınızda bu gerçekleşmiyor."

"KARAGÜMRÜK BİR ŞANSTI"

"Geçen sezon en iyi performansımı vermeye odaklandım ve Karagümrük'te oynamış olmak benim için bir şanstı. Mental olarak kendimi daha olgun hissediyorum."

"MİLLİ TAKIM'I ÇOK ÖZLEDİM"

"Milli Takım'ı çok özlediğimi söyleyebilirim."

"VOLKAN DEMİREL'İN ETKİSİ BÜYÜK"

"Geçtiğimiz sezonki başarımda Karagümrük'teki herkesin katkısı vardı. Fit durumda değildim. Volkan Demirel ile aramızda çok iyi bir ilişki oluştu. Sürekli benimle konuşuyordu. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Performansımda büyük etkisi oldu."

"TANIŞINCA FİKRİ DEĞİŞTİ"

"Volkan Hoca bir seferinde; benim zor oyuncu olduğumu duyduğunu ancak tanışınca fikrinin değiştiğini söyledi. O, benim futbolumu istediğim gibi oynamamı sağladı ve bunu yaparken de 'Sen iyi oyuncusun' gibi cümleler kurmadı."

"REKABET OLMASI NORMAL"

"Fenerbahçe gibi bir kulüpte rekabet olması çok normal. Kimse size kırmızı halı sunmaz. Ancak önümüzde çok fazla maç olduğunu ve herkesin şans bulacağını düşünüyorum. Ben her zaman rekabete hazırım. Futbolun zor taraflarından birisi de bu."

"ARDA GÜLER'İ KENDİME BENZETİYORUM"

"Takımla çok fazla antrenman yapamadım ancak geçen sezondan oyuncuları tanıyorum. Arda Güler'i biraz kendime benzetiyorum. Onu tanıdıkça ona yardımcı olmaya çalışacağım. Benim yaptığım yanlışları ona anlatacağım."

"HER ZAMAN BASKI OLUR"

"Büyük kulüplerde her zaman baskı olur. Daha iyi olmak için her zaman sıkı çalışıyoruz ancak sadece kalite ile başarılı olamazsınız. Mental olarak da hazır olmalıyız. Türkiye'de her takım birbirini yenebiliyor."

"BU TARZ GÖRÜNTÜLER GÖREBİLİRİZ"

"Arda ile olan paslaşması?"

"Her zaman bunların olup olmayacağını bilemem ancak Arda'da benim gibi taraftarları eğlendirmeyi seven bir oyuncu, birlikte oynadığımız sürece bu tarz görüntüleri görebiliriz."