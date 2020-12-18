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Spor

Emre Mor uzun bir aradan sonra golle döndü

İspanya futbol Kral Kupası 1. turunda Celta Vigo, 4. lig takımı Llanera'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkarken, sakatlığı sona eren Emre Mor 6 hafta sonra golle sahalara döndü.

AA18 Aralık 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 09:54
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Celta'da sağ omuz kemiğinden 5 Kasım'da sakatlık geçiren Emre, uzun süren tedavi sürecinin ardından son 5 gündür takımla antrenmanlara çıkıyordu. Llanera maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre, 60. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Emre, 63. dakikada yerini Iago Aspas'a bıraktı.

Celta Vigo'da forma giyen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise ilk 11'de sahaya çıkarak karşılaşma sonuna kadar sahada kaldı.

Teknik direktör Eduardo Coudet'in 12 Kasım'da göreve gelmesiyle çıkış yakalayan ve art arda üçüncü maçında galibiyet alan Celta'nın, Llanera karşısında gollerini Lautaro de Leon (Dk. 41), Nolito (Dk. 54 ve Dk. 75), Emre Mor (Dk. 60), Hugo Mallo (Dk. 83) attı.

Celta, Kral Kupası'nda 2. tura çıktı.

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