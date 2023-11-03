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Spor

Emre Mor ve Joshua King'in durumu belli oldu

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlıkları devam eden Emre Mor'un Trabzonspor maçının kadrosunda yer alabileceği vurgulanırken Joshua King'in ise Ludogorets deplasmanına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi.

3 Kasım 2023 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Emre Mor ve Joshua King'in durumu belli oldu
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Fenerbahçe'ye sakatlık konusunda hep kötü haber gelmiyor.

26 Temmuz'da sezonun ilk maçı olan Zimbru karşılaşmasında sakatlanan ve o tarihten beri sahalardan uzak kalan Emre Mor, artık tamamen hazır. Milli futbolcu, günlerdir idmanlardaki takım çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlıyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Mor, Cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alacak.

Joshua King'in ise Cumartesi günü oynayamayacağı ancak Ludogorets deplasmanına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi.

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