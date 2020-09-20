Emre Mor ve Okay'lı Celta Vigo, Valencia'yı deplasmanda yendi

20 Eylül 2020 Pazar 00:17 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 00:17

İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında milli futbolcularımız Okay Yokuşlu ile Emre Mor'un takımı Celta Vigo Valencia'ya konuk oldu.

Abanca-Balaidos'ta oynanan karşılaşmayı Celta Vigo 2-1 kazanarak üç puana uzandı.

13. dakikada Iago Aspas Celta'yı öne geçirirken ilk yarı da ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının hemen başında ise Maxi Gomez Valencia'ya eşitliği getirdi. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde ise Iago Aspas yeniden Celta Vigo'yu öne geçirdi. Kalan dakikalarda Celta Vigo oyunu lehinde iyi tutarak geçirdi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Okay Yokuşlu 66. dakikada oyuna dahil oldu, Emre Mor ise ilk 11'de başladığı mücadelede 72 dakika mücadele etti.

Bu sonucun ardından Celta Vigo 4 puana yükselirken Valencia ise 3 puanda kaldı.