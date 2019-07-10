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Emre Mor, yeniden çıkış yapma istiyor

Daha önce Tuchel, Antonio Mohamed, Unzue gibi teknik direktörlerle problemler yaşayan Emre Mor, Fatih Terim'le yeniden çıkış yapmanın peşinde.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
2015 yılında Nordsjaelland’da oynadığı futbolla büyük dikkat çeken ve o dönem Süper Lig ekiplerinin resmi olarak Danimarka kulübünün kapısını çaldığı Emre Mor, 2016’da B.Dortmund’a transfer olmuş, genç yeteneğin attığı imza Türkiye’de de ilgi uyandırmıştı.
 
BARCELONA - REAL MADRİD DERKEN...
 
Bonservisine 7,5 milyon Euro ödenen Emre’nin Dortmund’da Thomas Tuchel’in ellerinde patlama yapacağı konuşulurken, genç yeteneğin kısa bir süre içerisinde Barcelona – Real Madrid – B.Münih – Juventus gibi dev takımlara transfer olacağı belirtilmişti. Almanya’da ilk sezonunda 19 maçta forma giyen Emre 1 gol 2 asistlik performans ortaya koyarken, oyuncunun Tuchel’le problemler yaşaması ve antrenmanda sık sık hocalarıyla tartışması Emre Mor – B.Dortmund macerasının kısa sürmesine neden oldu.
 
BundesLiga’da istediği ortamı bulamayan ve disiplin problemleri yaşayan 21 yaşındaki yıldız futbolcu 2017’de bu sefer 12,5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo’ya transfer oldu. Dortmund’da yakalayamadığı başarıyı İspanyol kulübünde yakalaması beklenen Emre Mor burada da aynı sorunlarla baş başa kalırken, yetenekli futbolcunun La Liga’da Antonio Mohamed, Miguel Cardoso, Unzue ve Fran Escriba’yla da yıldızının barışmaması oyuncuya Galatasaray’ın kapılarını açmış oldu.
 
ŞİMDİ FATİH TERİM'İN ELLERİNDE
 
Milli takım teknik direktörü olduğu dönemde Emre Mor’a sık sık şans veren Fatih Terim’in oyunculara yaklaşım tarzı ve babacan tavırlarıyla genç futbolcuyu yeniden kazanacağı belirtilirken, şu anda piyasa değeri 2 milyon euro’ya kadar düşen Emre’nin Terim’in ellerinde sürekli üzerine koyarak gideceği ve yüksek bonservis bedeliyle bir kez daha Avupa devlerini peşinden koşturacağı düşünülüyor.
 

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