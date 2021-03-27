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Spor

Emre Mor yine dibe vurdu! Celta Vigo...

İspanya La Liga'da Celta Vigo forması giyen Emre Mor, hayal kırıklığı oluşturmaya devam ediyor. İspanyol basınına göre 23 yaşındaki futbolcunun Celta'da bir daha forma giymesi beklenmiyor.

27 Mart 2021 Cumartesi 19:39 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 19:39
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Performansı, davranışları ve sosyal medya paylaşımları ile Emre Mor, kulübü Celta Vigo'yu bıktırırken kulüpteki geleceği de parlak değil.

'EMRE MOR BİR DAHA FORMA GİYEMEYECEK'

Sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için Dubai'yi gittiğini söyleyen Emre Mor, teknik direktör Coudet'in sabrını taşırdı. Fanatik'in aktardıüı AS Gazetesi'ndeki habere göre, kulüpteki antrenör ekibinden Emre Mor'un bir daha forma giyemeyeceği ve takımda hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.

PCR TESTLERİNE KATILMADI

Emre Mor'un ayrıca Dubai'den döndükten sonra takıma katılması için gerekli olan PCR testlerine de katılmadığı ortaya çıktı. Oynamama nedeni kulüpte resmi olarak 'sakat' olarak gözükse de bu davranışları Emre'nin sonunu getirdi. 1 aydan fazla süredir keyfi olarak takıma katılmayan Emre Mor'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Kulübün ayrıca Emre Mor'un Dubai'de yaptığı tatil sırasındaki sosyal medya paylaşımlarından da rahatsız olduğu belirtildi. Genç futbolcunun Instragram hesabını kapatmasının nedenin de bu rahatsızlık olduğu belirtildi.

'KONTROLÜNÜ KAYBETTİ'

AS'ta Emre için şu ifadeler kullanıldı; 'Yaz aylarında sorunlu karakterini kontrol etmek için işe alınan koç görevinden istifa etmiş olmalı. Emre Mor bir kez daha kontrolü kaybetti. Celta onun için bir çıkış yolu aramasına rağmen kontratında bir yılı daha var.

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