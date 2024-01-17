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Spor

Emre Mor'a 1. Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor için 1. Lig ekibi Eyüpspor harekete geçti.

17 Ocak 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Emre Mor'a 1. Lig'den sürpriz talip
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Fenerbahçe'de Samet Akaydin sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'la da yollar ayrılabilir.

EYÜPSPOR'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Süper Lig'e yükselme hedefiyle ara transfer döneminde kadrosuna takviyelerde bulunmak için harekete geçen Eyüpspor'dan flaş bir hamle geldiği ortaya çıktı.

Arda Turan'ın raporu doğrultusunda hareket eden İstanbul ekibinin, Fenerbahçe'nin milli yıldızını gündemine aldığı ve Emre Mor için resmi girişimde bulunulduğu belirtildi.

BAŞAKŞEHİR DE TAKİPTE

Emre Mor için Eyüpspor'un yanı sıra Rams Başakşehir'in de devrede olduğu belirtilmişti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Başakşehir'in girişimlere başladığı aktarılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 4 karşılaşmada süre alan Emre Mor, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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