Avrupa'nın birçok liginde transfer dönemi kapanırken Türkiye'de ise devam ediyor. Bu doğrultuda takımların transfer çalışmaları sürürken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ADANA DEMİRSPOR TEMASA GEÇTİ

5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için Ali Koç yönetimi ile temasa geçti.

İSMAİL KARTAL TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Haberde İsmail Kartal'ın oyuncuyu kadroda tutmak istediği, Emre Mor'un yedek kulübesinde oturmak istemediği için ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

YÖNETİM TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Ayrıca oyuncunun transferi Fenerbahçe yönetimi tarafından değerlendirmeye alındı.

KARİYERİ

Kariyerinde FC Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos Pire ve Fatih Karagümrük formaları giyen 26 yaşındaki Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.