İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2023 Perşembe / 22 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8407
  • EURO
    28,7978
  • ALTIN
    1657.82
  • BIST100
    8312.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip! Kanarya teklifi değerlendirmeye aldı
Spor

Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip! Kanarya teklifi değerlendirmeye aldı

Geçen sezon Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe kadrosuna katılan Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip çıktı. Süper Lig'in önemli kulüplerinden Adana Demirspor yetenekli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı. İşte detaylar...

7 Eylül 2023 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip! Kanarya teklifi değerlendirmeye aldı
ABONE OL

Avrupa'nın birçok liginde transfer dönemi kapanırken Türkiye'de ise devam ediyor. Bu doğrultuda takımların transfer çalışmaları sürürken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ADANA DEMİRSPOR TEMASA GEÇTİ

5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için Ali Koç yönetimi ile temasa geçti.

İSMAİL KARTAL TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Haberde İsmail Kartal'ın oyuncuyu kadroda tutmak istediği, Emre Mor'un yedek kulübesinde oturmak istemediği için ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

YÖNETİM TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Ayrıca oyuncunun transferi Fenerbahçe yönetimi tarafından değerlendirmeye alındı.

KARİYERİ

Kariyerinde FC Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos Pire ve Fatih Karagümrük formaları giyen 26 yaşındaki Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.