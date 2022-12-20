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  • Emre Mor'dan bir ağır darbe daha! Resmen yeniden gündeme oturdu
Spor

Emre Mor'dan bir ağır darbe daha! Resmen yeniden gündeme oturdu

Fenerbahçe'nin genç milli oyuncusu Emre Mor'un Celta Vigo'dan ayrılmasına ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. Emre Mor'un sözleşme fesih için kulüpten 1.5 milyon avroya yakın para aldığı ve mali kurulda bu paranın dile getirildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi 20 Aralık 2022 Salı 21:42 - Güncelleme:
Emre Mor'dan bir ağır darbe daha! Resmen yeniden gündeme oturdu
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Emre Mor Nordsjaelland'da kendini futbol dünyasına tanıtmış ve 10 milyon avroya yakın bir bedelle Alman devi Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Tomas Tuchel önderliğinde büyük bir çıkış yapması beklenenen Emre Mor'un Almanya'ya ayak uyduramaması ve Tomas Tuchel'le anlaşamaması sonucu La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya 13 milyon avro karşılığı satışı gerçekleşmişti.

EMRE MOR İÇİN 1.5 MİLYON AVRO

La Liga kulübü Celta Vigo geçtiğimiz yıla ilişkin yapılan mali genel kurulda hem Emre Mor'un hem de Okay Yokuşlu'nun sözleşmelerinin feshedilmesiyle birlikte fesih hakkı olarak yaklaşık 3 milyon avro ödemiş ve iki oyuncunun kulüp ile olan bağını koparmıştı. İspanya kaynaklarında yer alan bilgiye göre; kulübün bu tür fesih süreçlerinden ötürü mali olarak zor duruma girdiği ve ekonomik anlamda yıprandığını yazdı.

EMRE MOR'UN KARİYERİ

Nordsjaelland'ın alt yapısında kariyerine başlayan Emre Mor, büyük bir sıçrama yaparak Borussia Dortmund'a transfer olmuş fakat burada arzuladığını bulamamıştı. Yeniden yüksek bir ücret karşılığı Celta Vigo'ya satılan milli yıldız bu süreçten sonra kariyerinde bir duraklama dönemine girmiş Olympiakos ve Galatasaray olmak üzere iki takıma kısa süreliğine kiralanmıştı. Bu süreçten sonra kariyerinde bir çıkış yakalamak isteyen Emre Mor bedelsiz olarak İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e transfer olmuş ve burada yeniden kendini bularak 2 milyon avro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Star Gazetesi

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