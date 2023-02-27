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Spor

Emre Mor'u yerden yere vurdu! Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü

Emre Mor, Fenerbahçe'deki inişli çıkışlı performansıyla kimi zaman büyük beğeni toplarken kimi zaman ise eleştirilerin hedefi oluyor. Konyaspor maçında sonradan oyuna giren Emre Mor, ünlü spor yorumcusunun eleştirilerinin hedefi oldu. İşte detaylar...

27 Şubat 2023 Pazartesi 19:44 - Güncelleme:
Emre Mor'u yerden yere vurdu! Canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü
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Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de Emre Mor'un performansı dikkat çekti. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Erman Toroğlu, yıldız oyuncu Emre Mor'u eleştirdi.

FENERBAHÇE KAZANDI, EMRE MOR SONRADAN GİRDİ

Fenerbahçe, depremler nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-0 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Emre Mor, 57. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 25 yaşındaki oyuncu, performansıyla beklentilerin altında kaldı.

EMRE MOR'A SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

A Spor'da karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun hedefi Emre Mor oldu. Toroğlu, Emre Mor'un bir türlü isteneni veremediğini belirtirken, "Mesela Arda Güler, girdiği zaman topsuz oyunu, oyun görüşü falan var Emre'de bunlar yok. Top ezme var, futbol ukalalığı var." İfadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 28 resmi maça çıktı ve bunların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1151 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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