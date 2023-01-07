Emre Mor'un dünyası altüst oldu! Gözünün yaşına bile bakmadı

Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan Fenerbahçe'de Emre Mor krizi patlak verdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, ilk haftalarda ilk 11'de yer verdiği Emre Mor'a kesiği attı.

EMRE MOR, KARAGÜMRÜK'TEN ALINMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yeniden küllerinden doğan Emre Mor, büyük beğeni toplamıştı. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncuyu 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

SEZONA GÜZEL BAŞLADI AMA...

Bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de Emre Mor başarılı performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. İlk haftalarda büyük beğeni toplayan 25 yaşındaki oyuncu, istikrarını sürdüremedi ve son haftalarda eleştirilerin hedefi oldu.

JORGE JESUS'TAN EMRE MOR'A KESİK

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, performansından memnun olmadığı Emre Mor için kararını verdi. Portekizli teknik adam, 25 yaşındaki oyuncuyu son 4 lig maçında da yedek kulübesinde başlattı.

3 GOL, 1 ASİST

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 962 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.