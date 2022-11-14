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Spor

Emre Mor'un dünyası başına yıkıldı! Her şey altüst oldu

Emre Mor hayalini kurduğu milli formaya yeniden kavuşacakken sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, A Milli Takım'dan davet alan Emre Mor için kötü haberi resmen duyurdu. İşte detaylar...

14 Kasım 2022 Pazartesi 21:01 - Güncelleme:
Emre Mor'un dünyası başına yıkıldı! Her şey altüst oldu
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Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Emre Mor için kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takım, A Milli Takım'dan yeniden davet alan Emre Mor'un sağ ayak bileğinden sakatlandığını duyurdu.

EMRE MOR HAYALİNE KAVUŞAMADI

Emre Mor, uzun süredir hayalini kurduğu A Milli Takım'a yeniden davet edilmişti. Ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile karşılaşacağı maçlarda forma giyme fırsatı yakalayan Emre Mor için kötü haberi Fenerbahçe duyurdu. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun sağ ayak bileğinden sakatlandığını açıkladı.

MİLLİ TAKIM'DA KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin sakatlandığını duyurduğu Emre Mor için bir açıklama da Milli Takım'dan geldi. Milli Takım yaptığı açıklamalarda Emre Mor'un sakatlığını belirtirken, "Milli oyuncu, İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verdi.

EMRE MOR'UN FENERBAHÇE KARNESİ

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer alan ve toplam 837 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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