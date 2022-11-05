Emre Mor'un hayali sonunda gerçekleşiyor! Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

Fenerbahçe'nin performansıyla dikkat çeken ismi Emre Mor'a A Milli Takım'dan müjdeli haber geldi. Kuntz'un İskoçya ve Çekya ile oynanacak maçların kadrosuna Emre Mor'u da dahil etmek istediği öğrenildi.

EMRE MOR, FENERBAHÇE'DE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, Fenerbahçe'de performansıyla büyük beğeni topladı. 25 yaşındaki oyuncu, Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.

EMRE MOR, TEKRAR MİLLİ FORMAYA KAVUŞUYOR

Başarılı performansıyla beğeni toplayan Emre Mor, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un radarına takıldı. Kuntz, performansını yakından takip ettiği ve beğendiği Emre Mor'u İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet etmek istiyor.

DAHA ÖNCEDEN DE MİLLİ TAKIM'DA OYNAMIŞTI

A Mili Takım'a ilk kez teknik direktör Fatih Terim'in döneminde çağrılan Emre Mor, kırmızı-beyazlı formayla 15 maça çıktı. Toplam 731 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 762 dakika sahada kalan Mor, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.