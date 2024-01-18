İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1433
  • EURO
    32,8997
  • ALTIN
    1948.73
  • BIST100
    8090.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Emre Mor'un menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geldi. Oyuncunun kiralık olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olması gündemde.

18 Ocak 2024 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Emre Mor'un menajeri İstanbul'da
ABONE OL

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Emre Mor ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'yle oyuncusunun transferini görüşmek için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE, KİRALIK GİTMESİNE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Emre Mor'un kiralık gitmesine sıcak bakıyor.

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ilk tercihi İstanbul'da bir takımda oynamak. Eğer olmazsa Avrupa'daki teklifleri değerlendirmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR VE KARAGÜMRÜK PUSUDA

Başakşehir ve eski takımı Fatih Karagümrük henüz resmi bir teklif yapmasa da Emre Mor'un durumuyla yakından ilgileniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 5 maçta görev yaparken, sahada kaldığı 130 dakikaya 2 asist sığdırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.