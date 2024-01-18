Emre Mor'un menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Emre Mor ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'yle oyuncusunun transferini görüşmek için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE, KİRALIK GİTMESİNE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Emre Mor'un kiralık gitmesine sıcak bakıyor.

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun ilk tercihi İstanbul'da bir takımda oynamak. Eğer olmazsa Avrupa'daki teklifleri değerlendirmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR VE KARAGÜMRÜK PUSUDA

Başakşehir ve eski takımı Fatih Karagümrük henüz resmi bir teklif yapmasa da Emre Mor'un durumuyla yakından ilgileniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 5 maçta görev yaparken, sahada kaldığı 130 dakikaya 2 asist sığdırdı.