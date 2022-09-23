Emre Mor'un rekoru Süper Lig'i salladı! Böylesi görülmedi

Fenerbahçe'de Emre Mor fırtınası devam ediyor. Emre Mor, sarı-lacivertli formayla 8 top kapma ile takımının en iyisi olmayı başarırken 7 başarılı dripling ile 7. haftada Süper Lig'in en iyisi oldu.

EMRE MOR, TAKIMININ EN İYİSİ

Sarı-lacivertli takımda top kapma istatistikleriyle zirveye çıkan Emre Mor, 8 top kapma ile Luan Peres ve Ferdi Kadıoğlu'nu geride bırakarak Fenerbahçe'nin bu alandaki en iyi futbolcusu oldu.

SÜPER LİG'E EMRE MOR DAMGASI

Emre Mor, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 5-0 yendiği maça performansıyla damga vurdu. 7 başarılı dripling yapan 25 yaşındaki oyuncu, 7. haftanın bu kategoride Süper Lig'de en iyisi olmayı başardı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Emre Mor, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 10 maçta forma giydi. 6 karşılaşmada ilk 11'de yer alan ve toplam 476 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 2 golle takımına katkı sağladı.