İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibinden açıklama
Spor

Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibinden açıklama

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği genç futbolcu Emre Mor ile yollarını ayırıyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...

5 Ağustos 2023 Cumartesi 21:12 - Güncelleme:
Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibinden açıklama
ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Emre Mor için yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde adı Trabzonspor ile anılan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Emre Mor için, bordo-mavili kulüpten bir açıklama geldi.

TRABZONSPOR'DAN EMRE MOR AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Emre Mor iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunarak, "Emre Mor gündeme gelmedi... Hiçbir şekilde." ifadelerini kullandı ve bu konuya son noktayı koydu.

SAMSUNSPOR, EMRE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'e yeniden yükselen Karadeniz ekibi Samsunspor, Emre Mor transferi için harekete geçti. Samsunspor'un 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu Emre Mor ile anlaşma sağlamak üzere olduğu öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Başarılı isim, toplam 1.584 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Mor, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.