Emre Mor'un yeni adresi belli oluyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibinden açıklama

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Emre Mor için yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde adı Trabzonspor ile anılan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Emre Mor için, bordo-mavili kulüpten bir açıklama geldi.

TRABZONSPOR'DAN EMRE MOR AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Emre Mor iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunarak, "Emre Mor gündeme gelmedi... Hiçbir şekilde." ifadelerini kullandı ve bu konuya son noktayı koydu.

SAMSUNSPOR, EMRE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'e yeniden yükselen Karadeniz ekibi Samsunspor, Emre Mor transferi için harekete geçti. Samsunspor'un 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu Emre Mor ile anlaşma sağlamak üzere olduğu öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Emre Mor, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Başarılı isim, toplam 1.584 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Mor, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.