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Spor

Emre Özsarı: Mütevazı bütçemizle Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettik

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Emre Özsarı; Kayseri'nin kadın basketbolunun lokomotif şehirlerinden biri olduğunu dile getirdi. Basketbol Kadın milli takımına da çağrılan Sarı, geride kalan sezonda mütevazi bir bütçe ile büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Emre Özsarı: Mütevazı bütçemizle Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettik
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Melikgazi Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Emre Özsarı; FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın teknik kadrosuna çağrıldı. Teknik kadroda ismi yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol Baş Antrenörü Emre Özsarı; milli takımın teknik ekibinde olmanın haklı gururunu yaşadığını belirtti. Özsarı, "Federasyon yetkilileri ve Baş Antrenörümüz Ekrem Memnun'un davetiyle A Milli Takım süreci başladı. Daha önce yıldız, genç ve ümit milli takımlarda antrenörlük görevlerinde bulundum. İki yıldır A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yapıyor olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"MELİKGAZİ MİLLİ TAKIMA OYUNCU VERMEYE DEVAM EDECEK"

Milli takım kadrosunda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan bir oyuncunun yer almamasına ilişkin Özsarı, "Melikgazi büyük bir camia. Geçmişte milli takımda yer alan birçok oyuncumuz oldu. Bu yılki kadro teknik heyetin titiz çalışmasıyla belirlendi. İlerleyen yıllarda yine milli takımda oyuncularımızı göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"KAYSERİ, KADIN BASKETBOLUNUN LOKOMOTİF ŞEHİRLERİNDEN"

Kayseri'de kadın basketboluna olan ilginin çok yüksek olduğunu belirten Özsarı; "Her maçımıza 3-4 bin taraftar geliyor. Bu destek çok kıymetli. Başta Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu olmak üzere kulüp başkanımız Yakup Yüksel ve başkan yardımcımız Ahmet Bozbey'e teşekkür ediyorum" dedi. Palancıoğlu'nun bir görüşmede söylediği, "Bir gencin bile sporla buluşması en büyük kazanımdır" sözlerini hatırlatan Özsarı, bu anlayışın kendisini motive ettiğini ifade etti.

"MÜTEVAZI BÜTÇEYLE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİK"

Geride kalan sezonu da değerlendiren başarılı antrenör sözlerini şu şekilde tamamladı; "Ligin en mütevazı bütçelerinden birine sahip olmamıza rağmen play-off oynadık ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettik. Bu başarıda tüm teknik ekibin ve oyuncularımızın büyük payı var. Gelecek sezon yine Melikgazi Kayseri Basketbol ile yola devam edeceğiz. Kayseri kariyerimde özel bir yere sahip. İstanbul dışında ilk kez çalıştığım yer Kayseri oldu. Bu kararı vermek kolay değildi ama iyi ki gelmişim. Büyük bir deneyim ve mutluluk yaşıyorum."

  • Emre Sarı
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