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Emre Taşdemir, Galatasaray yolunda

Bursaspor’la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Emre Taşdemir, Galatasaray yolunda... Terim'in A Milli Takım döneminde kadroya davet ettiği genç oyuncu, sağlık kontrolünü sorunsuz geçerse imzayı atacak.

  • Sabah
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Galatasaray, ara transfer döneminde ilk imzayı Emre Taşdemir'e attırmak üzere… Dün başlayan Asya Kupası'nda mücadele eden Nagatomo'nun Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk üç maçı kaçırma ihtimali ve Akhisarspor'dan transfer edilen Ömer Bayram'ın beklenen performansı vermemesi nedeniyle sol bek transferini de gündemine alan Cimbom, Bursaspor'la sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'le prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki genç oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma imza atmasının önündeki tek engel, sıkça sakatlık problemi yaşaması…
 
GEÇTİĞİMİZ ÜÇ SEZON TOPLAM 13 MAÇTA FORMA GİYDİ
 
Son üç sezonda sadece 13 maçta forma giyebilen Emre, kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Kontrollerde herhangi bir olumsuz sonuç çıkmazsa resmi mukavele yapılacak. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde, ilk kez ay-yıldızlı formayı verdiği Emre ile Galatasaray'da yeniden buluşacak. Bursaspor, Emre Taşdemir'in mukavelesini uzatmak istemiş ancak genç oyuncu yeşil-beyazlıların ısrarlı tekliflerine olumsuz yanıt verince taraflar, karşılıklı fesih yolunu tercih etmişti.
 
KİMDİR?
 
Emre Taşdemir, farklı yaş kategorilerinde ayyıldızlı formayı giydi, 35 kez milli oldu. 24 yaşındaki isim U15, U16, U17, U19, U20, U21 ve A Milli Takım'da süre almayı başardı.

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