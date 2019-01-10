11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4121
  • 6,2353
  • 224.137
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emre Taşdemir, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı

Galatasaray, Antalya kampındaki son çalışmasını gerçekleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılıların, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Emre Taşdemir de katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen sabah antrenmanında koşu çalışması yaptığı belirtilen Emre, akşam antrenmanında da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü. Dün Antalya kampına katılan Emre, bugün sağlık kontrolünden de geçmişti.

Soğuk bir havada, yağış altında gerçekleştirilen antrenman koşu çalışması ile başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışması ile süren idman, açma-germe ile sona erdi.

Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray takımı, yarın sabah saat 11.00'de Almanya'ya gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00'de Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden RB Leipzig ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Antalya kampındaki tek hazırlık maçında Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Diğer yandan, idman sonunda teknik ekip ile basın mensupları maç yaptı.

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

'Trump Suriye'de yeniden harekete geçmek istiyor'

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

Macron hakkında sert sözler: Onunla savaşmak zorundayım

S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

S-400'lerin atış denemesi başarıyla gerçekleştirildi

THY'den yeni rekor: Yüzde 10 arttı

THY'den yeni rekor: Yüzde 10 arttı

İran ABD'ye rest çekti: Uymayacağız

İran ABD'ye rest çekti: Uymayacağız

Yalnız kalan PKK/YPG hendek politikasına geri döndü

Yalnız kalan PKK/YPG hendek politikasına geri döndü

Karar alındı: 3 gün süresi var

Karar alındı: 3 gün süresi var

5 bin kişiyi işten çıkaracak

5 bin kişiyi işten çıkaracak
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA