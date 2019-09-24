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Emre varsa sorun yok

Sarı-Lacivertli ekip, Emre Belözoğlu’nun oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, sakatlığı yüzünden forma giymediği karşılaşmada Alanyaspor’a teslim oldu. G.Saray derbisinde Fener’in en büyük güvencesi yine Emre olacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de 2018-2019 sezonunda yaşadığı hayal kırıklığının ardından sezona yepyeni bir kadro ve şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe’de ön plana çıkan oyuncuların başında kaptan Emre Belözoğlu geliyor. 7 Eylül’de 39 yaşına giren tecrübeli futbolcu, hem ortaya koyduğu performans hem de takıma yaptığı liderlikle “Emre varsa dertler biter” dedirtiyor.

SAKATLANINCA BİR MAÇ KAÇIRDI

Gazişehir’le ilk hafta oynanan karşılaşmada 1 gol 1 asistlik katkı yapan Emre, Başakşehir ve Trabzon’a karşı da 90’a dakika sahada kaldı. Kanarya’nın kaptanı Andorra ile oynanan milli maçta yaşadığı sakatlık yüzünden Alanyaspor mücadelesini kaçırdı. Fener, Emre’nin olduğu maçlarda Gazişehir, Başakşehir ve A.Gücü’nü yenerken, Trabzon’la berabere kaldı, Emre’biz çıktığı müsabakada ise Alanya’ya yenildi.

MURİÇ&KRUSE PARMAK ISIRTIYOR

Kaptan Emre, Süper Lig’de Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinde de takımının en büyük güvencisi olacak. Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun yanı sıra yeni transferlerden Vedat Muriç ve Max Kruse’nin performansları da parmak ısırtıyor. 5 haftada Muriç, 3 gol 1 asistle oynarken, Kruse 4 asist yaptı. Bu arada yeni transfer Luis Gustavo da 2 maçta takıma çok faydalı olacağının sinyallerini verdi.

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